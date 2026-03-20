Villa Ocampo: Conversatorio “Empoderamiento y desafíos en la igualdad de derechos”

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer , la Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar del conversatorio “Empoderamiento y desafíos en la igualdad de derechos”, que se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 20:30 horas en el Complejo ARNO.

La actividad estará a cargo de Alicia Tate y propone generar un espacio de reflexión, escucha y participación, abordando temáticas vinculadas a la igualdad de derechos y el rol de las mujeres en la sociedad.

El encuentro está destinado a estudiantes de nivel superior y al público en general, con el objetivo de promover el intercambio de ideas y el análisis de los desafíos actuales en materia de equidad, fomentando la participación activa de la comunidad.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de generar estos espacios de diálogo que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, invitando a vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta que forma parte de la agenda del 8M.