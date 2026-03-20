Cotelvo: Obra de agua corriente en Isleta Centro

COTELVO Servicios, como empresa constructora, fue contratada por la Municipalidad de Villa Ocampo para la ejecución de la obra de extensión de la red de agua corriente del sistema autónomo que funciona en el paraje urbanizado de Isleta Centro.

La tarea comprendió la provisión de materiales y la instalación de 1014 metros de cañería subterránea de 50 mm., con 32 instalaciones domiciliarias provistas de sus correspondientes llaves de paso.

La capacidad, experiencia y trayectoria de COTELVO en obras referidas a la provisión de agua, fue reconocida una vez más con la contratación por parte del municipio local para que 32 familias residentes en Isleta Centro puedan contar con este vital servicio.