Reconquista: Salud recupera un laboratorio de prótesis dentales

La actividad se realizará este viernes a las 9.30 en la sede de la Región de Salud-Nodo Reconquista. La incorporación de este servicio forma parte de una estrategia integral que prioriza la atención preventiva y el acceso equitativo a tratamientos protésicos, y contará con recursos para producir unas 300 protésis al año.

El Ministerio de Salud de la Provincia dejará inaugurado este viernes el Laboratorio de Prótesis Dentales que funcionará en la Región de Salud-Nodo Reconquista, un dispositivo estratégico para fortalecer la red pública de salud bucal en el Departamento General Obligado. La actividad tendrá lugar este viernes, a las 9.30, en la sede de Iriondo 1558, con la presencia del director provincial de la Red de Salud Bucal, Eduardo Williams, y la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa.



La puesta en funcionamiento de este espacio se concretó a partir de la recuperación del Laboratorio Dental, que fue reacondicionado mediante tareas de remodelación edilicia, recuperación de equipamiento e incorporación de insumos específicos. Además, se avanzó en el fortalecimiento del equipo de trabajo con la incorporación de personal técnico.



Esta iniciativa se enmarca en una mirada integral sobre la salud bucal, que prioriza la atención preventiva y el acompañamiento de los procesos de cuidado en cada territorio, a través del trabajo de los equipos de salud en centros de salud y SAMCo. En ese sentido, la rehabilitación protésica no se plantea como una prestación aislada, sino como parte de un abordaje más amplio, vinculado a la consejería odontológica, la evaluación clínica y las condiciones de vida de cada paciente.



El acceso a las prestaciones del taller será siempre por derivación desde los centros de salud. En una primera etapa, se priorizará a pacientes en situación de mayor vulnerabilidad por razones de salud, como personas con enfermedades crónicas o comorbilidades, que además, por su condición social, no pueden acceder a este tipo de tratamientos.

Día: Viernes 20 de marzo.

Hora: 9.30.

Lugar: Región de Salud-Nodo Reconquista, Iriondo 1558, Reconquista.