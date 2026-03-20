Villa Ocampo: Cambio en la Dirección de la Banda de Música “Ciudad de Villa Ocampo”

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que se ha producido un cambio en la Dirección de la Banda de Música “Ciudad de Villa Ocampo”.

Luego de una destacada trayectoria al frente de la Banda de Música, el señor Santiago Bernardis ha dejado su rol como director, función que desempeñó con compromiso, dedicación y un profundo amor por la música. A partir de ahora, seguirá contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de este espacio cultural como maestro y como miembro de la banda.

En su lugar, asume la dirección la profesora Estefanía Zweifel , a quien felicitamos por este nuevo desafío, deseándole el mayor de los éxitos en esta etapa que inicia, convencidos de que sabrá continuar y potenciar el valioso trabajo realizado.



Desde la Municipalidad de Villa Ocampo expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Santiago Bernardis por los años de servicio brindados, su entrega y su invaluable aporte a la cultura local; y extendemos nuestras felicitaciones a Estefanía Zweifel, acompañándola en este nuevo camino.