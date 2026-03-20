Las Toscas: La Municipalidad saluda a la EEMPA N° 1289 por su 37° aniversario

La Municipalidad hizo llegar su saludo a la comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) N° 1289, con motivo de celebrarse su 37° aniversario.

Asimismo, felicitó a su directora, Blanca Acosta, destacando su compromiso y dedicación a lo largo de estos años en la formación de los estudiantes.

Desde el municipio resaltaron que, con el paso del tiempo, la institución se ha consolidado como un espacio clave de aprendizaje, crecimiento y generación de oportunidades para jóvenes y adultos de la comunidad.

En este marco, renovaron sus buenos deseos para que continúe el esfuerzo cotidiano y el desarrollo educativo, acompañando a nuevas generaciones en su formación.