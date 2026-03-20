Las Toscas: Aprehenden a un hombre tras intentar ingresar a una vivienda

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la jornada del 19 de marzo de 2026 en la ciudad de Las Toscas, en el marco de una causa por hurto calificado en grado de tentativa.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.00 horas, cuando personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX fue comisionado a calle 31, entre calles 6 y 4, tras el aviso de un vecino.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien manifestó que un masculino desconocido se encontraba dentro del patio de su casa y que, al ser advertido, se dio a la fuga saltando el tejido perimetral. Asimismo, aportó una descripción detallada del sujeto y la dirección en la que huyó.

Con estos datos, el personal policial inició un patrullaje por la zona, logrando ubicar a una persona con características coincidentes. En ese momento se procedió a la aprehensión del individuo, resultando ser un hombre mayor de edad domiciliado en esa ciudad.

El mismo fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del fiscal en turno, en el marco de la causa caratulada como hurto en grado de tentativa.