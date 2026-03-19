Las Toscas: Detienen a un hombre con pedido de captura y secuestran su vehículo

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la noche del 18 de marzo de 2026 en la ciudad de Las Toscas, luego de constatarse que sobre él pesaba un pedido de captura activo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21.20 horas, cuando personal de la Patrulla Urbana Zona Norte realizaba un operativo de control vehicular en la intersección de calles 8 y 17.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Voyage, conducido por un vecino de esa localidad. Al consultar los datos en el sistema del 911, se informó que el conductor contaba con un pedido de captura vigente desde el 13 de junio de 2018, en el marco de una causa por lesiones graves tramitada en el Juzgado de Vera.

Asimismo, también se registraba un pedido de secuestro sobre el vehículo en el que se trasladaba.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido, dándose intervención a la defensa para continuar con las actuaciones correspondientes.