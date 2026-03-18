Villa Ocampo: Caminata aeróbica por la inclusión en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, se invita a toda la comunidad a participar de una caminata aeróbica con el objetivo de promover la inclusión, la convivencia y la participación de todas las personas en espacios comunitarios.

La actividad se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, de 10:00 a 11:30 horas, con punto de partida en Plaza San Martín y finalización en el Complejo Arno, donde se realizará un picnic familiar abierto a todos los asistentes.

La jornada busca generar un espacio de encuentro, concientización y celebración de la diversidad, fomentando valores como el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades.

La propuesta es organizada por la Escuela Deportiva Adaptada “Yo También Puedo”, con el acompañamiento de la comunidad local.

Como parte de la consigna simbólica del evento, se invita a los participantes a asistir con medias de diferentes colores, en alusión a la diversidad y la inclusión.

Se trata de una actividad libre y gratuita, pensada para compartir en familia y seguir construyendo una sociedad más inclusiva.