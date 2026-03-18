Cotelvo: Día del Trabajador Telefónico

Al conmemorarse hoy, 18 de marzo, el Día del Trabajador Telefónico en la República Argentina, el Consejo de Administración de COTELVO Servicios saluda a todos quienes, con compromiso y dedicación, hacen posible que nos mantengamos comunicados.

Detrás de cada llamada, mensaje o conexión, hay personas que aportan diariamente su esfuerzo, vocación y conocimiento; manteniéndose actualizados ante los permanentes cambios y avances de la tecnología actual.

¡Feliz día trabajadores telefónicos de COTELVO Servicios!