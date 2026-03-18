Villa Ocampo: Balance y desafíos del sistema GIRSU en la gestión de residuos

En una entrevista radial brindada en el programa “Modo Berni”, autoridades municipales analizaron el funcionamiento del Centro Ambiental y los desafíos en la gestión de residuos.

En la tarde del martes 17 de marzo, durante el programa “Modo Berni”, que se emite por El Grupo de Medios Jaaukanigás, la secretaria de Producción, Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, Milvana Yaccuzzi, junto al responsable del funcionamiento del Centro Ambiental GIRSU, Claudio Mansilla, brindaron detalles sobre el avance del sistema de gestión integral de residuos en la ciudad y la región.

Durante la entrevista, ambos funcionarios explicaron los trabajos que se vienen desarrollando desde la conformación del consorcio GIRSU, integrado por municipios y comunas del norte provincial, lo que permitió fortalecer la articulación regional en materia ambiental.

Yaccuzzi recordó que el año pasado se firmó la refuncionalización del consorcio con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la provincia, lo que permitió iniciar una primera etapa de inversiones destinadas a mejorar el tratamiento de los residuos domiciliarios. Entre las acciones realizadas se destacó la adquisición de equipamiento, como una retroexcavadora, un camión y un compactador, destinados a optimizar el servicio de recolección y el funcionamiento del complejo ambiental.

Asimismo, se llevaron adelante mejoras dentro del predio del Centro Ambiental GIRSU, entre ellas la puesta en funcionamiento de la cava para la disposición final de residuos y el cierre definitivo del antiguo basural a cielo abierto, una medida considerada clave dentro de la política ambiental local.

Actualmente, el consorcio trabaja en el desarrollo de una segunda etapa del proyecto, que contempla inversiones en infraestructura para que otras localidades puedan realizar el acopio de residuos domiciliarios previamente clasificados, para luego ser trasladados al complejo de Villa Ocampo.

Uno de los puntos centrales abordados durante la entrevista fue la separación de residuos en origen, una práctica que, según indicaron, aún presenta bajos niveles de cumplimiento en la comunidad. Si bien Villa Ocampo es la única localidad de la región que implementa este sistema, desde el municipio reconocen que es necesario reforzar las campañas de concientización.

En ese sentido, se anunció que se retomarán las acciones de educación ambiental, incluyendo campañas en medios de comunicación y visitas casa por casa, con el objetivo de incentivar a los vecinos a separar residuos secos y húmedos.

Por su parte, Mansilla destacó el trabajo que realiza la cooperativa que opera dentro del complejo, encargada de la recuperación de materiales reciclables, aunque advirtió que la falta de separación domiciliaria genera un mayor esfuerzo para los trabajadores.

Otro de los desafíos planteados está relacionado con el mercado de los materiales reciclables. Actualmente se registra una caída significativa en los precios del cartón y una dificultad para comercializar vidrio, lo que ha provocado la acumulación de grandes cantidades de este material en el predio.

Frente a este escenario, desde el municipio se analizan nuevas alternativas productivas vinculadas al reciclaje. Entre ellas se encuentra el desarrollo de compostaje para la producción de abono orgánico, así como la elaboración de bloques o ladrillos a partir de plástico reciclado, proyectos que podrían generar nuevas oportunidades de trabajo dentro de la cooperativa.

También se proyecta la creación de un lombricario y una huerta dentro del predio del complejo, iniciativas que buscan ampliar las actividades vinculadas a la economía circular.

Otro tema abordado fue el tratamiento de los neumáticos fuera de uso, que continúa siendo una problemática debido a la falta de empresas cercanas que se dediquen a su reciclaje, lo que dificulta su disposición final.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la comunidad para fortalecer la conciencia ambiental y colaborar con el sistema de separación de residuos, destacando que el compromiso ciudadano resulta fundamental para el éxito del programa GIRSU y el cuidado del ambiente.

Gentileza: Antonio Paré