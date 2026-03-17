Villa Ocampo: Avanza la pavimentación del Boulevard Brown, acceso norte

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que continúan los trabajos correspondientes a la obra de pavimentación de segunda mano del Bulevar Brown, ubicada en el acceso norte a la ciudad, una intervención que busca mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en uno de los principales ingresos a la localidad.

En este marco, el viernes 20 de marzo se prevé realizar un avance significativo en las tareas, continuando con la pavimentación del acceso y consolidando el progreso de la obra en este sector.

Durante la semana también se llevaron adelante trabajos de tomado de juntas de dilatación en los tramos donde el pavimento ya se encuentra ejecutado, una etapa fundamental que permite garantizar el correcto comportamiento estructural del pavimento y prolongar la durabilidad de la calzada.

Asimismo, se estima que durante el mes de marzo y principios de abril los trabajos continúen avanzando de manera sostenida, con el objetivo de alcanzar el 100 % de ejecución de la obra prevista.

Desde el municipio destacaron la importancia de esta intervención que permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y acceso a la ciudad, acompañando el desarrollo urbano y la conectividad vial de Villa Ocampo.