Villa Ocampo: Marega habló de obras, economía y el futuro de Puerto Ocampo

En una entrevista en el programa Estilo Propio, el intendente de Villa Ocampo repasó la actualidad económica del municipio, obras en marcha, el desarrollo de Puerto Ocampo y anunció cambios en el gabinete.

En una entrevista brindada el 13 de marzo en el programa radial “Estilo Propio”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, realizó un amplio repaso de la actualidad de la ciudad, abordando temas que van desde la situación económica del municipio hasta las obras proyectadas y el desarrollo estratégico de la región.

Durante la conversación, el jefe municipal también dejó una definición política clara sobre la gestión pública: “Está el que hace cosas y el que se sienta a criticar”, remarcando que su administración apuesta a la acción y a la ejecución de proyectos concretos para el crecimiento de la ciudad.

Fiesta de los Humedales: “Un éxito rotundo”

Marega comenzó destacando el resultado de la Fiesta Nacional de los Humedales, evento que convocó a una multitud y que, según explicó, superó ampliamente las expectativas.

El intendente señaló que más de 15 mil personas participaron de la celebración, lo que generó un fuerte movimiento económico para artesanos, emprendedores y gastronómicos.

“La verdad que fue una noche soñada. Todo acompañó: el clima, la gente, los artistas. Los emprendedores y gastronómicos trabajaron muy bien y eso también es parte del objetivo de este tipo de eventos”, expresó.

Además, destacó la organización del predio y el nuevo esquema de ubicación de los emprendedores, lo que permitió mejorar la circulación del público.

Contexto económico complejo

En otro tramo de la entrevista, el mandatario local se refirió al difícil contexto económico que atraviesan los municipios, marcado por la caída de la coparticipación y la disminución en la recaudación.

“Estamos atravesando una crisis económica muy importante. La caída de la coparticipación impacta directamente en las finanzas municipales y también se ve afectada la recaudación local”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la gestión municipal trabaja con prudencia y austeridad para garantizar el funcionamiento del municipio y cumplir con los compromisos asumidos.

Obras públicas y proyectos estratégicos

Marega también se refirió al ritmo de la obra pública, reconociendo que el contexto económico obliga a priorizar.

“Hoy el ritmo no es el mismo que cuando iniciamos la gestión, pero seguimos avanzando con proyectos muy importantes”, afirmó.

Entre las obras mencionadas se destacan:

La remodelación del ingreso a Villa Ocampo, con una inversión superior a los 700 millones de pesos.

La refacción integral de la Terminal de Ómnibus.

La construcción de un Centro de Interpretación del Jaaukanigás, que será un espacio moderno de referencia provincial.

Este último proyecto estará ubicado a orillas del puente sobre el Paraná Miní, con el objetivo de promover el turismo y la interpretación ambiental del humedal.

Ordenamiento urbano y limpieza de predios

Otro de los temas abordados fue la limpieza del predio ubicado detrás del ex Ingenio Arno y la papelera, un terreno de aproximadamente 36 hectáreas.

El intendente explicó que el municipio tomó la decisión de avanzar con la limpieza del lugar, incluso iniciando acciones administrativas y legales para que los responsables del terreno afronten los costos.

“Ese trabajo lo está pagando hoy el municipio, es decir toda la comunidad. No corresponde que el Estado limpie un terreno privado sin que los dueños se hagan cargo”, sostuvo.

Además, anticipó que se avanzará en la apertura de calles internas y posibles medidas de utilidad pública para ordenar el sector.

Playa de camiones y avance hacia Puerto Ocampo

Marega confirmó también que la playa de camiones se encuentra próxima a ponerse en funcionamiento, luego de las tareas de compactación y evaluación del suelo.

Asimismo, destacó el avance del proyecto de Puerto Ocampo, al que definió como un punto clave para el desarrollo regional.

“El desarrollo del norte santafesino va a pasar por Puerto Ocampo. No es solo para Villa Ocampo, es para toda la región”, afirmó.

En ese marco, explicó que se trabaja en múltiples frentes:

infraestructura vial

electrificación

provisión de gas

inversiones privadas vinculadas al puerto

Centro Cultural y gasoducto

Otro de los proyectos que continúa avanzando es el Centro Cultural de Villa Ocampo, cuya tercera etapa contempla una inversión de 207 millones de pesos.

El objetivo, según explicó el intendente, es llegar al 2027 con toda la estructura terminada, quedando luego el equipamiento interno.

En paralelo, el municipio también gestiona la extensión del gasoducto hacia el área industrial y hacia Puerto Ocampo, en respuesta al interés de futuros inversores.

Redacción: Info Central

Edición Antonio Paré