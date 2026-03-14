Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de Las Toscas.

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

Triduo: del lunes 16 al miércoles 18 a las 19.30 horas en el Templo.

Jueves 19 a las 19.00 Hora Santa Vocacional “El llamado de José” y a las 20.00 horas Santa Eucaristía con admisión al Aspirantado de la Orden Siervos de María.



INICIO DE I AÑO DE CONFIRMACIÓN

El primer encuentro de jóvenes y padres se llevará a cabo el próximo miércoles 18 a las 20.00 horas en el Templo.



MISAS EN LOS BARRIOS

Domingo 22 de marzo a las 18.00 horas en Capilla de barrio Fátima.

CONFESIONES

Las Toscas: lunes 23 desde las 9.00 a las 12.00 y desde las 16.00 en adelante.

San Antonio: martes 24 desde las 16.00 horas.

Tacuarendí: miércoles 25 desde las 16.00 horas.

El Rabón: jueves 26 desde las 16.00 horas.

COLECTA CUARESMAL DEL 1%

Recordamos que durante todo el mes habrá una urna en Secretaría parroquial y a la salida del Templo los fines de semana también podrán dejar su aporte.

HORA SANTA VOCACIONAL

Todos los jueves a las 19.00 horas pidiendo al dueño de la miés que envíe trabajadores a su miés.

VIA CRUCIS

Todos los viernes de Cuaresma, te invitamos a hacer el recorrido con Jesús rezando el Santo Vía Crucis en el Templo Parroquial o en la Capilla del barrio Itatí a las 19.00 horas.

CATEQUESIS FAMILIAR

Las catequistas de I año estarán desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo inscribiendo en los salones parroquiales desde las 16.30 hasta las 19.30 horas.

INSCRIPCIONES

Continúan las inscripciones para Sacramentos de niños, jóvenes y adultos en secretaría. Acercarse con DNI.

HOGAR DE ANCIANOS

Desde la Comisión de la residencia de adultos mayores, informan que se puede colaborar mediante una cuota societaria. El aporte, también puede ser algo puntual como pañales de adultos, elementos de higiene, etc.