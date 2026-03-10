Las Toscas se prepara para la primera Fiesta Retro Amigos

El grupo Retro Amigos de Reconquista, en conjunto con la Municipalidad de Las Toscas, invita a la comunidad a participar de la 1° Fiesta Retro Amigos, un evento pensado para revivir los grandes clásicos musicales de las décadas del 80 y 90.

La propuesta se realizará el domingo 22 de marzo, desde las 18 horas, en la Plaza 23 de Agosto de la ciudad. Durante la jornada habrá DJ de Reconquista en vivo, DJs locales invitados, un paseo gastronómico a cielo abierto y una gran pista de baile para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una tarde-noche diferente.

La actividad será libre y gratuita, y está pensada como un espacio de encuentro para compartir con amigos, bailar y volver a escuchar las canciones que marcaron una época.