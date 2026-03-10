Santa Fe presentó en Expoagro financiamiento productivo por casi $200.000 millones

Por primera vez la banca privada se suma a la estatal para financiar al sector productivo. La Provincia bonifica en promedio 10 puntos de la tasa de interés en más de 20 líneas de crédito destinadas a inversión, capital de trabajo y tecnología.

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes en Expoagro -la exposición que se realiza hasta el 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás- un amplio esquema de financiamiento productivo destinado a impulsar inversiones y ampliar la capacidad de las empresas. El paquete crediticio alcanza los $ 197.000 millones y reúne más de 20 líneas de crédito con tasas bonificadas por la Provincia.



La principal novedad de esta edición es la incorporación de la banca privada al programa de financiamiento, que hasta ahora estaba integrado exclusivamente por bancos públicos. De esta manera, entidades privadas se suman a los tradicionales créditos ofrecidos por los bancos Nación, Santa Fe y Municipal de Rosario.



Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el alcance del programa y el rol de la Provincia en la promoción de inversiones. “Venimos nuevamente a jugar de local en esta gran feria del campo argentino. Por primera vez tenemos ocho bancos ofreciendo líneas de crédito que suman casi $ 197.000 millones, con tasas a las que la provincia les bonifica 10 puntos”, afirmó.

Créditos de la banca pública

Entre las entidades estatales, el Banco Municipal de Rosario pone a disposición $ 25.000 millones para MiPyMEs de distintos sectores económicos. El esquema incluye líneas para descuento de documentos, capital de trabajo, inversión productiva, turismo regional y eficiencia energética, con plazos de hasta 36 meses y períodos de gracia de hasta un año. En la mayoría de los casos la provincia bonifica 10 puntos porcentuales de la tasa anual, y en algunas líneas específicas -como turismo y eficiencia energética- la bonificación alcanza los 20 puntos.



El Banco de Santa Fe, por su parte, ofrece financiamiento por $ 73.000 millones destinado tanto a MiPyMEs como a productores agropecuarios. Las líneas incluyen capital de trabajo, inversión productiva, leasing sustentable, riego, maquinaria agrícola, equipamiento tecnológico y herramientas para el sector agroindustrial.



En el caso de la maquinaria agrícola, el banco dispone de dos líneas de $ 10.000 millones cada una: una para equipos de origen nacional y otra destinada específicamente a maquinaria fabricada en Santa Fe. Los créditos pueden alcanzar hasta $ 1.000 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación provincial de 10 puntos.



El Banco Nación completa la oferta de la banca pública con $ 60.000 millones a través de su línea de Inversión Productiva, destinada a MiPyMEs de todos los sectores económicos. Los préstamos pueden alcanzar hasta $ 300 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación provincial de tres puntos porcentuales.



Incorporación de la banca privada

La principal novedad de este año es la participación de entidades financieras privadas, que se suman al esquema de financiamiento productivo.



El Banco Credicoop dispone de $ 6.000 millones para MiPyMEs, distribuidos entre capital de trabajo e inversión productiva, con bonificación provincial de 10 puntos y plazos de hasta 36 meses.



El Banco Coinag ofrece un esquema similar con otros $ 6.000 millones para capital de trabajo e inversión, también con una bonificación de 10 puntos en la tasa.



En tanto, los bancos Comafi y Bica ponen a disposición líneas por $ 2.000 millones cada uno, igualmente destinadas a capital de trabajo e inversión productiva para pequeñas y medianas empresas.



En todos los casos, los interesados pueden iniciar los trámites directamente en las sucursales de las entidades financieras participantes.

Financiamiento del CFI y programas sectoriales

El esquema se completa con herramientas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que destinará $22.000 millones a proyectos productivos en la provincia. Los fondos se distribuirán en tres líneas: una para inversiones en tecnología y mejora de procesos productivos; otra orientada a proyectos liderados por mujeres y a iniciativas vinculadas con el uso eficiente del agua y la energía; y una tercera destinada a programas provinciales con impacto económico, social y ambiental.



Además, la provincia articula financiamiento específico a través de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo, con programas sectoriales que movilizan más de $ 3.200 millones. Estos créditos están dirigidos a sectores productivos estratégicos como horticultura, frutilla, arroz, industria textil y sistemas de videovigilancia.



Las tasas de estos programas se fijan al momento del otorgamiento del crédito y equivalen aproximadamente a la mitad de la tasa activa del Banco Nación más dos puntos. Los préstamos promedian el 20 % anual, con plazos de hasta 36 meses y seis meses de gracia.