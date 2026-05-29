Donación de órganos: Pullaro afirmó que “invertir en estas políticas es fortalecer la vida a través de un acto solidario y colectivo”

En la Semana Provincial de la Donación de Órganos, el gobernador destacó el trabajo articulado del sistema sanitario santafesino y el compromiso del Estado para sostener una política pública que ubica a Santa Fe entre las provincias líderes. Entre 2021 y 2025, los donantes crecieron de 88 a 178 y se duplicó la cantidad de efectores que participan en operativos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves en Rosario el acto de la Semana Provincial de la Donación de Órganos y reivindicó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a “fortalecer la vida a través de un acto solidario y colectivo”. La actividad se desarrolló en la Sede de Gobierno y contó con la participación de la ministra de Salud, Silvia Ciancio; autoridades del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio); equipos sanitarios y representantes de instituciones que integran la red provincial de procuración y trasplante.



La Semana Provincial de la Donación de Órganos fue incorporada este año al calendario oficial mediante la Ley Nº 14.441, impulsada por el senador provincial Leonardo Diana y promulgada por el gobernador, para promover la concientización y la formación en torno a la donación de órganos como una política pública.



Durante el acto, se reconoció el trabajo de hospitales públicos y sanatorios privados, personal del Cudaio, del SIES 107, de la Policía de la Provincia de Santa Fe, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del Ministerio Público de la Acusación y de áreas operativas de los aeropuertos provinciales, entre otras. También hubo un reconocimiento especial a la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II y a familiares del suboficial Gustavo Daniel Velozo, fallecido en un accidente vial mientras escoltaba un operativo de traslado de órganos.



En ese marco, Pullaro afirmó: “Estamos ante un hecho sumamente relevante, porque ponemos en valor una política pública que nos trasciende como individuos”. Luego añadió: “Lo que estamos haciendo en Santa Fe tiene que ver con muchas instituciones y con una fuerte inversión del Gobierno Provincial, en un momento en el que el Estado nacional se retira de políticas públicas como esta, que apunta a fortalecer, a través de un acto solidario y colectivo, la vida”.



El mandatario sostuvo además que Santa Fe es “un ejemplo y un grito de solidaridad” para el resto del país y remarcó la necesidad de profundizar el trabajo articulado para mejorar la eficiencia del sistema de procuración y trasplante. “Podríamos limitarnos a cumplir la ley y sentirnos conformes. Sin embargo, podemos hacer mucho más, porque hay muchas personas esperando un órgano para seguir viviendo y nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar todas las herramientas del Estado para que esta política pública llegue a más gente”, señaló.



Sobre el cierre de su discurso, Pullaro destacó el compromiso de los equipos involucrados y aseguró que los avances alcanzados son el resultado de una construcción colectiva. “Esto no es solamente la inversión de recursos públicos; es el compromiso de todos y cada uno de los actores estatales que trabajan para fortalecer una política pública que puede mostrarse en la Argentina como un ejemplo de eficiencia y compromiso”, concluyó.

Decisiones que ponen la vida en movimiento

El lema de esta edición de la Semana Provincial pone el foco en el fortalecimiento de la red de procuración y trasplante, con más participación de efectores públicos y privados.



Entre 2021 y 2025, la cantidad de establecimientos que participaron pasó de 15 a 30, mientras que los donantes de órganos y tejidos crecieron de 88 a 178. Solo en 2025, 30 efectores santafesinos hicieron posibles 238 trasplantes en distintos puntos del país.



Además, Santa Fe consolidó su liderazgo con hitos como la primera ablación de corazón en asistolia controlada de Latinoamérica en un donante adulto, realizada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Durante la actividad se destacó además que en ese mismo efector se hizo un nuevo operativo multiorgánico, por lo que ya son 46 en total los procesos de donación de este año. Para que fuera posible los hospitales de Ceres y el Jaime Ferré, de Rafaela participaron de la asistencia a la persona donante y a su familia.



La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, destacó que la nueva legislación incorpora la temática al calendario escolar provincial. “La donación no comienza en un hospital, empieza en la sociedad. Por eso recorrimos los 19 departamentos de la provincia llevando capacitación al personal de salud y realizando actividades con escuelas, comunidades y pacientes”, explicó.



Por su parte, la directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Andrea Becherucci, valoró: “Hay una enorme red de personas en cada operativo para sostener a las familias y transformar su decisión en una oportunidad de vida”, expresó.