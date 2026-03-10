Las Toscas: Dictarán un taller de Expresión Teatral para adultos

Se encuentra abierta la invitación a participar del Taller para Adultos “Expresión Teatral”, una propuesta destinada a personas que disfrutan del teatro como forma de expresión y desarrollo personal.

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo a las 17 horas en la Casa de Inclusión, en la ciudad de Las Toscas. El espacio busca brindar herramientas vinculadas al trabajo corporal, la creatividad y la interpretación, a través de distintas técnicas teatrales.

Desde la organización destacaron que el taller apunta a generar un ámbito de encuentro y aprendizaje para adultos interesados en explorar el teatro, promoviendo además el bienestar personal.

Entre los beneficios que ofrece esta propuesta se encuentran la mejora de la psicomotricidad, la estimulación de la memoria y la atención, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de una mejor relación con uno mismo y con los demás.