Las Toscas: CODESELT comunica devolución de cargo en el error de facturación

La cooperativa informa que ya se realizó la devolución del cargo de infraestructura que por error se aplicó en las facturas del servicio de agua potable de todos los socios durante los meses de noviembre y diciembre.

Dicha devolución ya se encuentra reflejada en las facturas actuales, donde puede identificarse en el detalle de conceptos con la leyenda:

“DEVOL. CARG. INFRAEST. 11-12/25”



Este importe aparece como un monto negativo, lo que significa que fue descontado del total de la factura.

Invitamos a los socios a verificar este concepto en sus facturas.



Ante cualquier duda, pueden comunicarse o acercarse a la cooperativa para realizar la consulta correspondiente.