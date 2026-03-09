Mujeres del entramado productivo santafesino participaron de un encuentro impulsado por la Provincia

La actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo en el marco del Día Internacional de la Mujer, reunió a referentes del agro, la industria, el comercio, los servicios, el turismo, la ciencia, la academia y la cultura. “No fue un agasajo, sino un espacio de intercambio y construcción de redes”, destacó la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe organizó un encuentro de diálogo y vinculación que reunió a más de 100 mujeres del entramado productivo santafesino. Participaron representantes del agro, la industria, el comercio, los servicios, el turismo, la academia, la ciencia y el ámbito cultural.



La convocatoria se realizó en articulación con instituciones empresariales, productivas y del sistema científico y académico, con el objetivo de fortalecer redes y generar espacios de intercambio entre mujeres que hoy lideran o participan activamente en el desarrollo productivo de la provincia.



“El trabajo en red nos potencia”

La secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, quien estuvo a cargo de la organización y convocatoria de la iniciativa, explicó que el encuentro surgió con el propósito de que “no sea solamente un agasajo, sino un espacio de diálogo y vinculación, con el mensaje de que el trabajo en red nos potencia”.



La funcionaria destacó además el carácter federal de la actividad, que reunió a mujeres de distintos rubros del mundo productivo y laboral provenientes de diversas localidades de la provincia. “Fue muy valioso poder generar vínculos entre mujeres que desarrollan su actividad en ámbitos distintos, pero que comparten desafíos y oportunidades”, señaló.



Asimismo, Aeberhard subrayó que la jornada permitió visibilizar el potencial logístico de la provincia. En ese sentido, indicó que el encuentro también sirvió para “mostrar la logística de los puertos santafesinos que vienen impulsando el ministro Gustavo Puccini y el gobernador Maximiliano Pullaro”, además de difundir los atractivos turísticos de la ciudad y la región.



Jornada productiva

La actividad comenzó con una recorrida por el Museo del Puerto de Santa Fe, donde el presidente del Ente Portuario dio la bienvenida y destacó la importancia estratégica de los nodos logísticos para la producción santafesina. Se trata de una línea de trabajo impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo para consolidar a los puertos provinciales como plataformas clave para la salida de la producción y el comercio.



En ese marco, el Gobierno de Santa Fe promueve inversiones y acciones destinadas a potenciar espacios estratégicos como los puertos de Santa Fe, Rosario, Villa Ocampo y Reconquista, así como la Zona Franca, considerados nodos clave para el desarrollo económico y la competitividad provincial.



Posteriormente, las participantes realizaron un paseo guiado en el catamarán Costa Litoral, que permitió conocer la ciudad desde la vía navegable y reflexionar sobre el valor del río y de la logística en el desarrollo productivo regional.



El encuentro culminó con un espacio de diálogo y trabajo en grupos, en el que mujeres de distintos sectores intercambiaron experiencias y perspectivas. Uno de los aspectos más valorados fue la posibilidad de generar redes entre ámbitos diversos: mujeres vinculadas a la ruralidad dialogando con industriales, referentes del comercio con mujeres de la ciencia y la academia, y emprendedoras con representantes del mundo cultural y de los servicios.



De ese intercambio surgieron conceptos que reflejan valores asociados al liderazgo femenino en el desarrollo productivo: valentía, colaboración, visión, emprendedorismo, resiliencia, creatividad e innovación.



El encuentro dejó como conclusión un mensaje compartido: cuando las mujeres trabajan en red y desde la diversidad de miradas, se generan ideas, proyectos y oportunidades que fortalecen el desarrollo de toda la provincia.

Participación de instituciones

De la actividad participaron representantes de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, de las universidades Nacional del Litoral, Nacional de Rosario, Católica de Santa Fe y Siglo XXI, de la Unión Industrial de Santa Fe, del Conicet, de Ader Santa Fe, de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, de Fececo, además de integrantes de centros comerciales, sociedades rurales, cooperativas, organizaciones civiles, emprendimientos productivos y medios de comunicación, entre otros ámbitos.