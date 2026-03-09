En un mes se crearon 649 nuevos empleos privados por beneficios fiscales de la Provincia

El Gobierno de Santa Fe presentó los primeros resultados de la Ley Tributaria 2026: 366 empresas ampliaron sus plantillas laborales -incorporando 649 empleados- gracias al incentivo que permite deducir de Ingresos Brutos el sueldo de esos nuevos puestos de trabajo. Además, 2.466 firmas accedieron a distintos alivios fiscales, como descontar de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica. “En Santa Fe estamos bajando impuestos y, en un contexto macroeconómico complejo, esta reducción tiene una importancia aún mayor”, destacaron los ministros Olivares, Puccini y Báscolo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este lunes los primeros resultados de los beneficios fiscales destinados a los sectores productivos, tras el primer mes de aplicación de las medidas incluidas en la Ley Tributaria 2026. Entre los principales datos, se destaca la creación de 649 nuevos empleos privados a partir del incentivo que permite deducir del impuesto a los Ingresos Brutos el costo salarial de los trabajadores incorporados.



El informe fue presentado en Casa de Gobierno por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo. Durante la conferencia también se detalló la cantidad de empresas que solicitaron beneficios vinculados a la ampliación de plantillas laborales, así como los pedidos de comercios minoristas para acceder a la reducción de alícuotas prevista para el sector.



Las medidas contemplan descuentos en el pago de Ingresos Brutos por los salarios de nuevos trabajadores incorporados; la posibilidad de descontar de ese tributo lo abonado en concepto de energía eléctrica; y la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 % para pequeños comercios.

Durante el primer mes de vigencia del esquema, las empresas que accedieron a estos incentivos obtuvieron una reducción impositiva de 766 millones de pesos mensuales.



“En Santa Fe estamos bajando impuestos y, en un contexto macroeconómico complejo, esta reducción tiene una importancia aún mayor”, señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares. El funcionario sostuvo que “cuando hay viento en contra, desde el gobierno provincial trabajamos para que ese impacto sea el menor posible; pero cuando hay viento a favor, la Provincia también está para incentivar con beneficios adicionales”. Y agregó: “Con estas herramientas estamos potenciando la creación de empleo”.

Generación de empleo



Olivares destacó que, tras el primer mes de implementación de la Ley Tributaria 2026, ya se observan resultados concretos en la utilización de los beneficios fiscales por parte de las empresas.



En total se generaron 649 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 366 empresas de distintos tamaños. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.



En cuanto a la distribución por sectores, el comercio lidera la creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por la industria y la construcción. También se registraron incorporaciones en actividades como servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras.

Otros beneficios impositivos

En el caso de la industria, 137 empresas descontaron de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.



Por su parte, 1.147 comercios aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, alcanzando una reducción de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, lo que implicó un alivio fiscal de 58 millones de pesos mensuales.



En total, 2.466 empresas santafesinas accedieron al menos a uno de los beneficios tributarios vigentes, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal.

Herramientas para sostener la actividad

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que las medidas responden a una decisión política de acompañar al sector productivo. “En la provincia de Santa Fe hay una clara decisión de bajar impuestos”, afirmó.



El funcionario sostuvo además que el objetivo es que las herramientas fiscales alcancen a todo el entramado productivo. “Estamos poniendo especial énfasis en las empresas que muchas veces quedan al borde del camino. No se trata solo de grandes industrias o grandes empresas: estos beneficios pueden aprovecharlos desde un quiosco o un comercio de barrio hasta un taller o una pyme”, explicó.



Puccini agregó que, si durante este año todas las herramientas fiscales vigentes son utilizadas por los sectores productivos y por las familias, la provincia dejará de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos. “Son recursos que quedan en la trama productiva y en los hogares, fortaleciendo la actividad económica”, concluyó.