Pullaro firmó un acuerdo con Francia para financiar mejoras energéticas en infraestructura

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, firmó un acuerdo de financiamiento por 50 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinado a impulsar la renovación energética de infraestructuras públicas en todo el territorio provincial.



El convenio se enmarca en el programa internacional PeebCool y constituye un nuevo paso en la cooperación entre Argentina y Francia en materia de transición energética y resiliencia climática.

La firma del acuerdo se realizó en la Embajada de Francia en Buenos Aires, y contó con la participación del embajador Romain Nadal, el gobernador Maximiliano Pullaro y la directora de la AFD en Argentina, Lorena Chara. También estuvieron los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Salud, Silvia Ciancio; el director Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo; Gonzalo Saglione, la Subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, entre otras autoridades.



El financiamiento permitirá avanzar en un plan de modernización energética de edificios públicos estratégicos para mejorar la eficiencia del consumo y reducir las emisiones asociadas.



Visión compartida

Durante el acto, Pullaro destacó el valor de la cooperación internacional para impulsar políticas públicas de largo plazo. “Estamos convencidos de la importancia de construir políticas públicas que trasciendan a los gobiernos y a las generaciones. Este tipo de acuerdos se sostienen en el tiempo y permiten consolidar el desarrollo de nuestras instituciones”, señaló.

“Este acuerdo apunta a mejorar la eficiencia energética, pero también a fortalecer áreas centrales de la Provincia como salud, educación y el sistema logístico vinculado a nuestros aeropuertos”, explicó Pullaro. Según indicó, las intervenciones permitirán reducir costos energéticos, mejorar las condiciones de climatización de los edificios y elevar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En la misma línea, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, destacó que la operación se inscribe en una relación de cooperación sostenida entre ambos países. “Este encuentro forma parte de una cooperación sólida que Francia mantiene con Argentina y con sus provincias, basada en una visión compartida de desarrollo sostenible”, afirmó.



Cooperación para el desarrollo sostenible

Nadal explicó que el financiamiento forma parte de una estrategia más amplia de cooperación ambiental. En ese sentido, recordó que la iniciativa se suma a un primer programa acordado con la provincia orientado a la preservación de la biodiversidad y al desarrollo del ecoturismo.

“La operación que hoy celebramos refleja una visión coherente del desarrollo sostenible, que integra la protección ambiental, la valorización del territorio y la modernización de las infraestructuras públicas”, sostuvo el diplomático. Asimismo, remarcó que la mejora de la eficiencia energética en hospitales, escuelas y aeropuertos constituye una política pública integral que combina sostenibilidad ambiental, optimización del gasto público y fortalecimiento de servicios esenciales.

“Para Francia, la transición ecológica está estrechamente vinculada con el desarrollo territorial. En ese proceso, los gobiernos subnacionales son socios estratégicos fundamentales”, subrayó.



Plan integral de modernización

El programa surge en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas y de mayor frecuencia de olas de calor en la región, con registros estivales que superan los 40 °C. En muchos edificios públicos, especialmente hospitales y escuelas, persisten limitaciones estructurales vinculadas al aislamiento térmico, la ventilación y los sistemas de climatización.



Estas condiciones impactan en el consumo energético, elevan los costos operativos y afectan el confort de usuarios y trabajadores.

Frente a este escenario, el plan de modernización energética prevé intervenciones en dos hospitales de referencia -el José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, y el Hospital Centenario, en Rosario-, en las terminales aeroportuarias de Rosario y Sauce Viejo, y en al menos 19 establecimientos educativos, uno por cada departamento de la provincia.

Las obras contemplan mejoras en las envolventes térmicas de los edificios, renovación de instalaciones eléctricas, incorporación de iluminación LED, sistemas de climatización de alta eficiencia e integración de fuentes de energías renovables.

El financiamiento tiene carácter no soberano y se compone de un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo y otro del Fondo Verde para el Clima, canalizado a través del mismo organismo.