Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de la ciudad de Las Toscas.

SECRETARÍA PARROQUIAL

El lunes 9 de marzo la Secretaría permanecerá cerrada al público. Se realizarán tareas administrativas.

MISAS EN LOS BARRIOS

Domingo 15 de marzo a las 17.00 horas en Capilla de San Isidro con bendición de embarazadas.

COLECTA CUARESMAL DEL 1%

Los días 14 y 15 de marzo, se realizará la colecta cuaresmal bajo el lema “la caridad transforma y nos transforma”. Durante todo el mes habrá una urna en Secretaría parroquial y a la salida del Templo los fines de semana también podrán dejar su aporte para seguir cambiando juntos el presente de nuestras parroquias.

HORA SANTA VOCACIONAL

Todos los jueves a las 19.00 horas pidiendo al dueño de la miés que envíe trabajadores a su miés.

VIA CRUCIS

Todos los viernes de Cuaresma, te invitamos a hacer el recorrido con Jesús rezando el Santo Vía Crucis en el Templo Parroquial o en la Capilla del barrio Itatí a las 19.00 horas.

CATEQUESIS FAMILIAR

Catequistas: necesitamos catequistas para los grupos de padres. Si sientes el llamado del Señor para este servicio pastoral, puedes acercarte a Secretaría para inscribirte.

INSCRIPCIONES

Continúan las inscripciones para Primera Comunión, Confirmación y Sacramentos para Adultos. Acercarse con DNI a la Secretaría.

HOGAR DE ANCIANOS

Desde la Comisión de la residencia de adultos mayores, informan que se puede colaborar mediante una cuota societaria. Para quienes no cuenten con medios de pago virtuales, podrán solicitar la adhesión al servicio de cobranza a domicilio.

El aporte, también puede ser algo puntual como pañales de adultos, elementos de higiene, etc.