Las Toscas: Atraso en la prestación de los servicios atmosféricos

La Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad informa a los vecinos que se registra un atraso en la prestación de los servicios atmosféricos. Dicha situación se debe a las recientes condiciones climáticas, que han generado una acumulación de solicitudes en los últimos días, sumado a que actualmente se dispone de un solo equipo atmosférico en funcionamiento.



Desde la Secretaría se están implementando jornadas de doble turno, con el objetivo de normalizar el servicio a la mayor brevedad posible y dar respuesta a todos los pedidos pendientes para garantizar la correcta prestación.



Asimismo, se informa que uno de los equipos atmosféricos se encuentra fuera de servicio debido a la necesidad de reemplazar la bomba de vacío. Actualmente, se efectuó la compra del repuesto correspondiente para ser reemplazado y, de manera paralela, se proyecta la adquisición de un nuevo equipo a futuro, con el objetivo de mejorar y fortalecer la prestación de los servicios públicos.

