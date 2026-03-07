El Senador Marcón informó importantes aportes dinerarios

La Comisión del Fondo de Obras Menores aprobó proyectos de 4 comunas y 2 municipalidades de General Obligado, totalizando más de 299 millones de pesos.

Ahora pasan al Ministerio de Gobierno para ser homologados, y de allí al Ministerio de Economía, para que realice las pertinentes transferencias.

  1. RECONQUISTA
    $ 247.000.000
    Plan recuperación pavimento y construcción bicisendas
  2. BERNA
    $ 14.127.000
    Materiales para construcción sala velatoria
  3. TACUARENDÍ
    $ 8.000.000
    Reparación de alcantarillado
  4. LAS TOSCAS
    $ 10.000.000
    Arreglo maquinarias de servicios
  5. LA SARITA
    $ 10.000.000
    Reparación motoniveladora y arreglo caminos provinciales
  6. LANTERI
    $ 10.000.000
    Reparación equipos de servicios

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar