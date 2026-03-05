Villa Ana: Aprehenden a un hombre por hurto calificado

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la localidad de Villa Ana en el marco de una causa caratulada como hurto calificado, tras una denuncia radicada en la Comisaría 7ª de la Unidad Regional IX.

Según informó una vecina, al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda observó que dos personas se encontraban frente a su domicilio y que una de ellas trepó el muro perimetral e ingresó a la propiedad. Posteriormente, el individuo salió del lugar llevando consigo una bolsa de nylon transparente y se retiró.

A partir de las diligencias investigativas realizadas por el personal policial, se logró establecer que no sería ajeno al hecho un hombre mayor de edad domiciliado en esa localidad.

Tras un patrullaje por la zona, los efectivos lograron localizarlo en la intersección de calle Hermanas Jorgelina y Ruta Provincial Nº 32, donde procedieron a su aprehensión y traslado a sede policial.

Se dio conocimiento al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), quedando el involucrado a disposición de la justicia competente.