Provincia convoca al sector editorial y proyectos de arte impreso a participar del circuito de ferias

Sellos editoriales, autores/as independientes y productoras/es de arte impreso pueden enviar sus obras para ser exhibidas y comercializadas en diversos eventos. Más información en http://www.santafecultura.gob.ar/.

En el marco de la consolidación de sus políticas de impulso a las industrias culturales, el Gobierno de Santa Fe -a través del Ministerio de Cultura- abre una convocatoria para que sellos editoriales, autores independientes, y productores de arte impreso de la provincia puedan presentar sus obras para ser exhibidas y comercializadas dentro del stand oficial de la provincia, en el circuito de ferias 2026 (Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Feria del Libro de Santa Fe y Feria Internacional del Libro de Rosario).

La inscripción ya está abierta a través de un formulario virtual que está disponible en www.santafecultura.gob.ar. Cabe destacar que la convocatoria es de carácter anual.

Calendario

La primera feria del circuito será la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA), que abrirá al público del jueves 23 de abril hasta el lunes 11 de mayo de 2026 inclusive, en el predio ferial La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como cada año, el stand santafesino también participará de las Jornadas Profesionales los días 21, 22 y 23 de abril. Para esta edición, en la que la provincia de Santa Fe participa por 17° año, se montará un stand de 92 m2 en el Pabellón Ocre (ingreso por Plaza Italia), que llevará el número 3015, con infraestructura y diseño totalmente renovados, que brindará al sector editorial y de arte impreso santafesinos la posibilidad de participar en una de las ferias del libro más importantes del mundo.

Luego, en el mes de agosto tendrá lugar la XXXII Feria del Libro de Santa Fe, en las instalaciones de la Estación Belgrano, situada en bulevar Gálvez 1150 (Santa Fe).

En el mes de septiembre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro de Rosario, una vez más en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080 (Rosario).

Inscripción

Todos los formularios están disponibles en la página: https://www.santafecultura.gob.ar/convocatoria/feriar-circuito-de-ferias-2026/

Editoriales y autores/as independientes

Para los sellos editoriales y autores/as independientes, la inscripción se realizará a través de un formulario virtual (online), que estará disponible desde el lunes 2 de marzo hasta el viernes 27 de marzo inclusive.

La recepción del material se realizará en las sedes dispuestas para tal fin (Rafaela, Reconquista Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto) del lunes 2 al 30 de marzo inclusive, sin excepción. La inscripción mediante el formulario online es condición obligatoria para poder participar, y deberá realizarse previamente a la entrega del material.



Arte impreso

El sector de arte impreso podrá participar con producciones fundamentalmente vinculadas al papel (pósteres, cuadernos, anotadores, lápices, calcos, stickers, cartas, postales, etc.); textiles (tote bags, pañuelos, etc.) y accesorios (por ejemplo, prendedores, lápices, señaladores en diferentes materiales, etc.) con diversas técnicas (como serigrafía, grabado, risografía, etc.). Quedan excluidos de esta convocatoria productos de indumentaria.

La inscripción se realizará a través de un formulario virtual, que está disponible desde el lunes 2 de marzo hasta el viernes 20 de marzo inclusive.

La organización seleccionará los proyectos que participen del stand, priorizando los proyectos que pongan de relieve la identidad santafesina en su vasto territorio. El anuncio de las y los seleccionados se realizará el 25 de marzo y la recepción tendrá lugar hasta el miércoles 1 de abril inclusive, en todas las sedes anunciadas.

Se podrán presentar producciones para la primera feria del año, cuyo remanente se utilizará para las ferias siguientes. En caso de sumar nuevas ferias donde participe el stand oficial, se informará a través de los canales oficiales del Programa Feriar, dependiente del Ministerio de Cultura.

Para más información, comunicarse al mail [email protected], o al Instagram @feriarprograma