Pullaro: “Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”

El gobernador de Santa Fe firmó en Neuquén un acuerdo con su par Rolando Figueroa para impulsar el desarrollo de proveedores vinculados al petróleo y gas en Vaca Muerta. Más de 20 empresas santafesinas participaron de la misión productiva, junto al ministro Gustavo Puccini. Actualmente unas 350 firmas santafesinas ya participan en actividades vinculadas al sector energético, pero el potencial es mucho mayor. “Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante”, indicó Pullaro.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este jueves en Neuquén que el crecimiento de la Argentina dependerá de su capacidad para producir, generar empleo y fortalecer el desarrollo industrial, al firmar un acuerdo de cooperación con su par neuquino, Rolando Figueroa, orientado a promover la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas en Vaca Muerta.



“Hay un solo camino: Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”, sostuvo el mandatario santafesino durante el acto realizado en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén. La actividad se desarrolló en el marco de una misión institucional y empresarial que incluyó a más de veinte industrias de Santa Fe y al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y funcionarios de su cartera.



El convenio firmado entre ambas provincias prevé acciones conjuntas para fortalecer el desarrollo de proveedores, promover la capacitación técnica y facilitar el intercambio de tecnologías, con el objetivo de integrar a empresas santafesinas en el ecosistema energético que se expande alrededor de Vaca Muerta.



El gobernador destacó la identidad industrial del entramado empresario santafesino, caracterizado por pequeñas y medianas empresas de origen familiar que crecieron al calor de la innovación tecnológica y la inversión productiva. “Son industrias que empezaron en un garaje o en un galpón y que hoy tienen cientos de trabajadores. Son empresas que no se olvidan de dónde vienen y que siguen apostando a invertir y a generar empleo en sus comunidades”, señaló.



En ese sentido, sostuvo que Santa Fe busca integrarse al crecimiento energético que vive el país sin abandonar su base agroindustrial. “Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, indicó.



Pullaro recordó que, con ese objetivo, la provincia creó en 2018 la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio de articulación público-privada para firma santafesinas interesadas en participar de la cadena de valor energética.



Articulación entre provincias

“Entendimos que la oportunidad que empezaba a tener la Argentina con Vaca Muerta no podía encontrarnos ausentes. Hoy ya hay muchas empresas santafesinas brindando servicios en el sector, y el desafío es que muchas más puedan sumarse”, explicó.



El gobernador subrayó que la articulación entre provincias será clave para aprovechar el potencial de Vaca Muerta. “Cada región tiene algo para aportar. Neuquén tiene el recurso energético y Santa Fe tiene una gran capacidad industrial y tecnológica. Si logramos asociarnos, vamos a generar desarrollo para ambas provincias y para todo el país”, sostuvo.



Según explicó, actualmente unas 350 firmas santafesinas ya participan en actividades vinculadas al sector energético, pero el potencial es mucho mayor. “Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante”, indicó.



Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la articulación entre provincias y el sector privado permitirá potenciar el desarrollo económico del país.



“Lo importante es ver cómo parte de toda esa producción la podemos potenciar trabajando con empresas neuquinas asociadas a empresas santafesinas. Cuando eso sucede, ganan las dos partes”, afirmó.



Figueroa señaló además que este tipo de acuerdos contribuye a construir un modelo de desarrollo federal basado en el crecimiento de las economías regionales. “Esto es lo que termina construyendo una Argentina diferente: cuando los actores políticos nos asociamos con el sector privado para potenciar el desarrollo de cada provincia”, sostuvo.



La agenda de la delegación santafesina continuará con actividades de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y con una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta. Allí, funcionarios y empresarios santafesinos tomarán contacto directo con el funcionamiento del polo energético que hoy concentra una de las mayores apuestas productivas del país.