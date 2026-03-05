Villa Ocampo: La Municipalidad avanza con proyectos de infraestructura y desarrollo urbano

Los arquitectos Guillermo Stechina y Lucas Robledo detallaron en “Estilo Propio” el estado de las obras públicas, los proyectos en marcha y la planificación urbana para los próximos años en la ciudad.

En la mañana del 5 de marzo, los arquitectos Guillermo Stechina y Lucas Robledo fueron entrevistados en el programa “Estilo Propio”, que conduce Horacio Macuglia y se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde abordaron el presente y el futuro de la obra pública en Villa Ocampo.

Durante la entrevista, Stechina se refirió a su reciente designación dentro del área de Obras Públicas y expresó su satisfacción por la confianza depositada por el intendente Cristian Marega, destacando además la continuidad del trabajo que se viene desarrollando en la actual gestión municipal.

“Es un desafío nuevo, pero estamos muy contentos por la confianza que se puso en nosotros para continuar con el trabajo que venimos realizando desde hace dos años. Sabemos que hay muchas obras en marcha y otras que se vienen, por lo que estamos entusiasmados con el camino que queda por recorrer”, sostuvo.

Trabajo en equipo y continuidad de gestión

Uno de los puntos destacados fue la importancia del trabajo en equipo dentro de la Secretaría, teniendo en cuenta la magnitud de las obras que se ejecutan en la ciudad.

En ese sentido, Lucas Robledo explicó que su rol es de asesoramiento permanente dentro del área, aunque en la práctica ambos trabajan de manera conjunta en la planificación y ejecución de los proyectos.

Los profesionales también remarcaron que el trabajo actual representa una continuidad de la planificación iniciada en la gestión del arquitecto Horacio Schervinsky, con quien compartieron los últimos años de trabajo.

“La planificación de los cuatro años de gestión del intendente Marega continúa firme. Hay obras que ya finalizaron, otras que están en marcha y también proyectos que todavía no comenzaron pero que están previstos”, señalaron.

Un centro de interpretación para el Jaaukanigás

Entre los proyectos más relevantes que se encuentran en etapa de gestión, los arquitectos destacaron la creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza en el Jaaukanigás.

El proyecto se ubicará hacia el noreste del puente sobre el Paraná Miní, en cercanías de la Reserva Doña Sofía, y estará orientado a fortalecer las actividades educativas, turísticas y científicas vinculadas al humedal.

Según explicaron, el centro funcionará como un espacio de referencia para comprender el valor ambiental del Jaaukanigás, considerado uno de los ecosistemas más importantes de la región.

Continuidad de obras viales y urbanas

Durante la entrevista también se refirieron a la situación de la obra del acceso al hospital por Boulevard Brown, la cual había generado consultas entre vecinos.

Los arquitectos aclararon que la obra se detuvo momentáneamente por cuestiones administrativas relacionadas con controles técnicos de calidad del pavimento, pero confirmaron que los trabajos se retomarán en las próximas semanas.

La obra contempla la extensión del pavimento hasta el acceso al barrio 8 de Octubre, donde además se construirá una rotonda que permitirá ordenar el tránsito en ese sector.

Playa de camiones y ordenamiento del tránsito

Otro de los proyectos que el municipio busca poner en funcionamiento durante este año es la playa de camiones, una infraestructura pensada para mejorar el ordenamiento del tránsito pesado en la ciudad.

Tras realizar pruebas de compactación del suelo con camiones, los resultados fueron positivos, por lo que se espera completar algunos trabajos finales para habilitar el espacio.

Esta iniciativa apunta a brindar mayor comodidad a los transportistas y a reducir la circulación de camiones dentro del casco urbano.

Viviendas, pavimento y mejoras urbanas

Entre los proyectos habitacionales, el municipio tiene previsto finalizar las 15 viviendas restantes del plan de 30 unidades, que se construirán hacia el sector sur de la ciudad.

Además, a través del Programa de Obras Urbanas, se proyectan intervenciones en el acceso a la ciudad y en el sector del Museo de los Gringos, donde se pavimentará la calle Santiago Aranda y se reorganizará el área donde actualmente funcionan puestos gastronómicos.

La iniciativa incluye la construcción de infraestructura, adoquinado y sanitarios públicos para mejorar el funcionamiento del sector.

Espacios públicos y planificación urbana

Stechina y Robledo coincidieron en que uno de los objetivos centrales de los próximos años será avanzar en un plan de mantenimiento general de la ciudad, con obras de bacheo, señalización y ordenamiento urbano.

Asimismo, destacaron la importancia de continuar con la recuperación de espacios públicos, un aspecto que —según señalaron— ha permitido que plazas y sectores urbanos vuelvan a ser utilizados por los vecinos.

“Cuando el espacio público está en condiciones, la gente lo vuelve a ocupar. Eso genera más seguridad, más vida social y mejora la calidad de vida de los vecinos”, remarcaron.

En esa línea, también se trabaja en la actualización de la planificación urbana de la ciudad, con el objetivo de ordenar el crecimiento de Villa Ocampo y facilitar la llegada de servicios e infraestructura a los distintos barrios.

Edición y Redacción: Antonio Paré