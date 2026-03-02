Villa Ocampo: Se llevó a cabo «Noches Mágicas en el CAF» con gran participación de las familias

El pasado viernes 27 de febrero se llevó a cabo la propuesta “Noches Mágicas en el CAF”, una iniciativa organizada por la Municipalidad de Villa Ocampo que convocó a familias en el CAF Juan Pablo II.

La actividad consistió en un picnic bajo las estrellas con la proyección de la película “Río 2” , generando un espacio recreativo y cultural al aire libre, pensado especialmente para compartir en familia.

Desde las 20:00 horas, vecinos y vecinas se acercaron con sus silletas para disfrutar de una noche especial, en un clima distendido y de encuentro comunitario, fortaleciendo los espacios públicos como lugares de integración y convivencia.



Esta propuesta forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal impulsa para promover actividades culturales gratuitas, accesibles y destinadas a todas las edades, consolidando al CAF como un punto de referencia para la comunidad .

La Municipalidad agradece a quienes participaron y acompañaron la iniciativa, reafirmando el compromiso de continuar generando espacios de encuentro que fortalezcan la vida social y cultural de Villa Ocampo.