Cotelvo: Fallecimiento de Tomas Alva “NENITO” Bernardis, a los 75 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado Tomas Alva “NENITO” Bernardis a los 75 años.

Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.

Sepelio hoy lunes a las 18:00 hs., en Cementerio Municipal.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Tomas Alva “NENITO” Bernardis , que en paz descanse.

