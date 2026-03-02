Provincia continúa con la pavimentación de la Ruta 31 entre Intiyaco y Tartagal

“El gobierno de Pullaro le da un impulso al norte santafesino con obras necesarias como nunca se vieron en décadas. Estamos muy entusiasmados con lo que estamos logrando”, aseguró el ministro Lisandro Enrico. La obra alcanzó el 55 % de avance y demanda una inversión de más de 28 mil millones de pesos para completar la conexión asfaltada entre la Ruta 3 y la Ruta Nacional N° 11.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza con los trabajos de pavimentación de 22 kilómetros de la Ruta 31, entre Intiyaco y Tartagal, en el departamento Vera. Esta obra se encontraba paralizada y se reactivó a mediados del 2025 por disposición del gobernador Maximiliano Pullaro.



“Ya estamos asfaltando. La obra alcanzó el 55 % de avance y estamos invirtiendo más de 28 mil millones de pesos en completar la conexión asfaltada entre la Ruta 3 y la Ruta Nacional N° 11. Desde Tartagal hacia el oeste, en unos dos kilómetros, ya se encuentra construida la capa asfáltica de rodamiento”, precisó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.



En cuanto al desarrollo de los trabajos, Enrico contó que “en estos momentos se trabaja en el hormigonado de alcantarillas transversales, movimiento de suelo, construcción de capas especiales y colocación de la capa asfáltica de rodamiento”.



Por su parte, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, supervisó los avances de la obra y explicó que “reactivamos la obra, negociamos con la empresa y ya se pueden ver los cambios. El paquete estructural está compuesto por una subrasante mejorada con cal de 20 centímetros de espesor, una subbase de suelo seleccionado con cal en 19 centímetros de espesor, una base de estabilizado granular cementado en 15 centímetros de espesor y, finalmente, una carpeta de concreto asfáltico en caliente, de 7 centímetros de espesor y 6.70 metros de ancho”.



“Pude ver los trabajos, venimos cumpliendo la agenda propuesta. Algunas alcantarillas ya estaban construidas, otras las estamos haciendo ahora, continuamos con los movimientos de suelo, haciendo capas especiales y seguimos pavimentando desde Tartagal hacia el oeste”, señaló Seghezzo sobre las intervenciones que se están llevando a cabo.



La obra, a cargo de la empresa Vial Agro, busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en el departamento General Obligado, conectando con pavimento flexible la Ruta 3 y la 31.



Cabe destacar que esta importante intervención se conecta con la Ruta 32, entre el paraje Tres Bocas y Villa Ana, donde se completó e inauguró la pavimentación de los 23 kilómetros a finales del año pasado.