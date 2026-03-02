Orientador Laboral: Provincia desarrolló un asistente virtual para ayudar a encontrar trabajo

Se trata de una aplicación fácil de utilizar, que funciona mediante un chat automatizado disponible las 24 horas, los 365 días del año. El objetivo es acompañar de manera personalizada a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo. Solo es necesario iniciar una conversación por WhatsApp al 3426313853 y comenzar a interactuar con el asistente.

En el marco de la implementación de políticas públicas que promueven el acceso al empleo y fortalecen las oportunidades de desarrollo laboral para toda la comunidad, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital, lanzó el “Orientador Laboral”, un asistente virtual para acompañar la búsqueda de empleo.



Funciona mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y está diseñado para brindar apoyo personalizado a personas que buscan trabajo o desean mejorar su situación laboral.



Se trata de una herramienta fácil, gratuita y accesible desde el dispositivo celular que funciona mediante un chat automatizado, disponible las 24 horas, los 365 días del año, con el objetivo de acompañar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo, ofreciendo orientación inmediata, práctica y adaptada a cada necesidad.



Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que “en un contexto laboral difícil como el que atraviesa la Argentina -que también afecta a Santa Fe- seguimos generando herramientas para poder acompañar a las personas que están en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. En esta ocasión, lo hacemos a través de una herramienta simple, ágil y accesible para todos los santafesinos”.



Por su parte, el secretario de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso, indicó que “la tecnología es una aliada fundamental en la gestión pública porque nos permite llegar a cada santafesino con herramientas gratuitas, simples y al alcance de todos, facilitando el acceso a la información y acompañando la toma de decisiones. En esta oportunidad logramos avanzar con este recurso que es accesible y está disponible para toda la ciudadanía”.



En tanto, el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, remarcó que “Orientador Laboral viene a dar respuesta a demandas que veníamos observando en las personas que buscan trabajo por primera vez o que desean una nueva oportunidad laboral. Por eso, desde el Gobierno Provincial queremos acompañarlas en ese proceso para que puedan crecer, desarrollarse y encontrar oportunidades reales a sus necesidades”.



“Cómo acceder a Orientador Laboral”

“Orientador Laboral” está pensado como una herramienta de acompañamiento permanente, que brinda información clara y consejos útiles para enfrentar cada etapa del proceso laboral.



Para acceder a esta herramienta solo es necesario iniciar una conversación por WhatsApp al 3426313853 y comenzar a interactuar con el asistente. Su utilización es muy sencilla, sin costo y desde el celular personal.



A través del chat, las y los usuarios pueden acceder a distintos servicios vinculados al empleo, entre ellos: