Tercera Vía: el Gobierno Provincial completó la limpieza de la traza para iniciar la construcción

“La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro para construir esta nueva conexión entre Reconquista y Avellaneda representa su fuerte compromiso con el norte santafesino. Alguna vez iba a llegar un gobernador que priorice el proyecto y ponga punto final a tantos años de espera”, aseguró el ministro Enrico.

El Gobierno Provincial comenzó una de las obras más emblemáticas en el norte santafesino y ya construye la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, departamento General Obligado, que incluye 2.600 metros de pavimentación en hormigón, dos rotondas y un nuevo puente de 200 metros de longitud que atraviesa el arroyo El Rey.



Sobre esta etapa inicial del proyecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, contó que “estamos haciendo las primeras intervenciones en la nueva tercera vía: completamos la limpieza de la zona de caminos y la colocación de alambrados, y estamos trabajando en la colocación de alcantarillas y la excavación de cunetas. En zona urbana alcanzamos el 65 % de avance en la colocación de obra pluvial”.



“Esta es una de las obras más importantes que estamos llevando adelante en el tercer conglomerado urbano más grande de la provincia: una muestra más del compromiso que tiene el gobernador Pullaro con el norte santafesino y el trabajo que viene haciendo el senador Chacho Marcón”, expresó Enrico para ilustrar la importancia y la magnitud de esta nueva conexión, cuya inversión por parte de la Provincia supera los 17 mil millones de pesos.



Detalles

Por su parte, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó la división de las tareas a realizar: “Una tercera parte de esta obra va para movimiento de suelo, terraplén y calzada; otra tercera parte para la construcción puente; y la última para las rotondas, alcantarillas y tareas secundarias. Lo primero que vamos a ver en esta obra son las intervenciones pluviales en zona urbana y un importante trabajo de levantamiento de la traza”.



Además, el funcionario responsable de la DPV dio detalles precisos del avance de la obra, señalando que “en Calle 25 colocamos el 100% de caños de 800 mm. y un 30% de caños de 600 mm. para desagüe; en Calle 14 completamos la colocación de caños de 1000 mm. y en el enlace de la segunda rotonda a Calle 14 completamos la excavación de cunetas; y sobre Calle 2 tenemos un 70% de avance en excavaciones, donde también estamos trabajando en las bases de asiento. Ya completamos el 100% de limpieza y desbosque de la zona de caminos e instalamos todos los alambrados”.

Cómo será

Desde la DPV, explicaron que la nueva conexión comenzará en Reconquista, específicamente en la intersección de las calles Ireneo Faccioli y 27 de Abril, donde se construirá una rotonda. Desde allí, el trazado contempla 400 metros de hormigón hasta un puente de 210 metros de longitud que cruzará el arroyo El Rey.



Luego se pavimentarán unos 200 metros, hacia el norte, hasta una segunda rotonda en Avellaneda, ubicada en el cruce de calle 2, donde la traza se bifurcará en dos direcciones pavimentadas que son claves: hacia Calle 2 y hacia Calle 14.



Finalmente, la obra contempla una calzada principal de pavimento rígido de 7,30 metros de ancho; bicisenda de 2 metros y senda peatonal sectorizada de 1,5 metros; iluminación total de la calzada y bicisenda; alcantarillas, desagües pluviales y canales revestidos; y el puente sobre El Rey con banquinas pavimentadas, bicisendas y vereda para peatones.



La obra está a cargo de la empresa contratista Rovial S.A.



Fuerte inversión

“La gestión del gobernador Pullaro y del ministro Enrico va a quedar en la historia por la fuerte inversión en obra pública. La construcción y reparación de puentes es un punto fuerte a destacar”, afirmó Seghezzo.



Es que, en el departamento General Obligado, además del puente de 210 metros entre Reconquista y Avellaneda, la Provincia avanza en la construcción de distintos puentes de hormigón en diferentes localidades: en Villa Ocampo, hacia el este, se inauguró el puente sobre el Paraná Miní; se está terminando la obra del puente sobre el Pindó, y entre marzo y abril comienza la construcción de los puentes sobre el Quencho y Careé.



Entre las localidades de Moussy y La Sarita, también entra su etapa final el reemplazo de cuatro puentes de madera por estructuras de hormigón, sumando un total de 180 metros de longitud.