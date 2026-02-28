Las Toscas: “El gobernador está en otra intendente Sánchez”

Por Claudio Casco

Cada vez que leo la extensa agenda que desarrolla el Intendente en Santa Fe o el uso de las redes sociales de la Diputada Mancini (antes era anteojos para todos, ahora es corte de pelo para todos) me acuerdo de Indira Gandhi, la ex primera ministra de la India (asesinada en 1984) que decía «el mundo exige resultados, no le cuentes a otros tus dolores de parto, muéstrales al niño»

Recordatorio poderoso sobre la importancia de la eficacia y la responsabilidad en la vida pública y privada. Eufemismo para decir «ponganse a trabajar, hablen menos y hagan más».

La agenda del Intendente es una agenda de buenas intenciones, muchas de ellas que seguramente debió gestionarlas cuando era Secretario de Gobierno del ex intendente Chamorro, allá entre los años 2010 / 2018. O fueron gestiones complicadas realmente o fueron ineficaces los intentos, de modo que ahora, no pueden tener resultados positivos, porque tratan de dos inmuebles ocupados por el gobierno de la provincial con títulos imperfectos; de manera que «la gestión» tiene que ver con «recordarle al gobierno provincial que terminen de hacer las cosas». Y eso, señor Intendente es, luchar contra molinos de viento y usted lo sabe, todos lo sabemos, porque si no fuera así, el edificio de la vieja usina de Las Toscas, en poder de la EPE, debería ser otra cosa y no un monumento al abandono y la desidia.

No puede soslayarse la retórica socialista cuando hablo o digo que es un compendio de buenas intensiones, basta leer la nota de Paralelo 28 y otros medios. La nada misma.

Intendente Sánchez, el gobernador Pullaro está en otra cosa, como para ocuparse de nimiedades (como diría el gran Federico Pezz): esta por comprar 4 autos blindados (ya se compró un helicóptero) que serán para la Dirección Provincial de Movilidad; una inversión de $ 514 millones, según la licitación pública 14/2026. Según el anexo del pliego licitatorio, el auto completo deberá estar blindado, con resistencia balística de armas calibres 22, 22lr, 32, 45, 38, 9 mm y 357 magnum.

En cuanto a los vidrios, los cristales también deberán estar blindados. Los vidrios originales deberán ser reemplazados por cristales anti balísticos de 21 mm. Además, los vidrios delanteros deberán ser móviles y los vidrios traseros fijos. En cuanto a la luneta trasera y vidrios fijos traseros, se mantienen los originales y se aplica el blindaje del lado interno manteniendo la originalidad y la protección balística.

A la Diputada Mancini le recuerdo que el expediente 53047/2024 que buscaba imponer el nombre de Hermes Binner al Hospital de Las Toscas perdió estado parlamentario, lo digo para recordarle las gestiones que hizo el Concejo Municipal ante la Cámara de Diputados para que el nosocomio lleve el nombre «Lida Rinesi», tal como ella lo quería cuando era concejal.