Villa Ocampo: El intendente recibió al nuevo jefe de Inspectoría y agradeció la labor del anterior

El intendente municipal, Cristian Marega, recibió formalmente al nuevo jefe de Inspectoría, Luis Cinzone, quien asumirá sus funciones al frente del área en el mes de marzo.

Durante el encuentro, el intendente expresó su confianza en el trabajo que llevará adelante Cinzone, destacando la importancia de continuar fortaleciendo las tareas de control y el orden en la comunidad, con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio.

Asimismo, el intendente agradeció especialmente la labor y dedicación de Luis Magaz, quien se desempeñó hasta el momento como jefe de Inspectoría. Marega reconoció su compromiso y el trabajo realizado durante su gestión, valorando el esfuerzo y la responsabilidad demostrados en el ejercicio de sus funciones.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de seguir trabajando por una ciudad más organizada, segura y con servicios cada vez más eficientes para todos los vecinos.