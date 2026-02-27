27 de Febrero: Día de la Creación de la Bandera Nacional

Este viernes 27 de febrero se conmemora el Día de la Creación de la Bandera Nacional Argentina , fecha que recuerda el momento en que el General Manuel Belgrano enarboló por primera vez nuestra insignia patria en 1812, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario .

La bandera celeste y blanca constituye uno de los principales símbolos de identidad nacional y representa los valores de libertad, soberanía y unidad que dieron origen a nuestra Nación.

En esta jornada, la Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a reflexionar sobre el significado histórico y cultural de este emblema, reafirmando el compromiso con los principios que forjaron nuestra patria y fortalecen el sentido de pertenencia.

La conmemoración de esta fecha nos convoca a honrar nuestra historia y a renovar el compromiso con el presente y el futuro de nuestro país.