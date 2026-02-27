Las Toscas: El Municipio y la Unidad Regional IX coordinan acciones para reforzar la seguridad

En la mañana del jueves 26 de febrero, en la Municipalidad de Las Toscas, el Intendente Iván Sánchez recibió al Jefe de la Unidad Regional IX, Director Diego Costanzo, y al Subjefe de la U.R. IX, Subdirector Cristian Sánchez, en el marco de una reunión previamente coordinada para abordar la situación de seguridad en la ciudad.

Del encuentro participaron además la Secretaria General, Laura Fiant; el Subsecretario de Seguridad, Ariel Pérez; y la Secretaria de Desarrollo Humano, Mayra Gómez, quienes integran el equipo de trabajo que viene articulando acciones vinculadas a la prevención y abordaje de distintas problemáticas sociales.

Durante la reunión se analizaron diversos temas, siendo prioridad la coordinación de acciones conjuntas para dar respuestas rápidas y efectivas ante los hechos que atentan contra la seguridad, especialmente los delitos contra la propiedad registrados en los últimos tiempos.

“Trabajamos para mejorar la seguridad de los vecinos, para que puedan vivir en paz y tranquilidad”, expresó el Intendente, reafirmando el compromiso del Municipio de acompañar y colaborar activamente con las fuerzas de seguridad.

Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Estado local y la Policía, fortaleciendo la prevención, optimizando recursos y garantizando un servicio responsable y comprometido con la comunidad de Las Toscas.