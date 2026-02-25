En Rosario continuaron las rondas de consultas por el Proyecto de Ley Orgánica de Municipios

El presidente provisional de la Cámara de Senadores de la Provincia, Felipe Michlig, encabezó en la ciudad de Rosario una serie de reuniones institucionales en el marco de la ronda de consultas por el Proyecto de una nueva Ley Orgánica de Municipios, impulsado por el gobierno de la provincia en el marco de la nueva Constitución Provincial.

Las actividades tuvieron como objetivo «intercambiar y recoger opiniones que permitan enriquecer la iniciativa, avanzando en la construcción de una normativa moderna, consensuada y acorde a las realidades de los gobiernos locales de la provincia», explicó Michlig.

Encuentros institucionales



En primer término, los senadores oficialistas mantuvieron una reunión en la sede municipal, donde fueron recibidos por el intendente Pablo Javkin y parte de su gabinete. Participaron del encuentro los senadores Ciro Seisas (Rosario), Leticia Di Gregorio (General López), Leonardo Diana (San Gerónimo) y Pablo Verdecchia (Belgrano).

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos del proyecto de Ley Orgánica de Municipios, dando continuidad a una ronda de consultas que el bloque oficialista viene desarrollando desde hace tiempo en distintas ciudades de la provincia.

Cabe recordar que este proceso incluyó encuentros previos con el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, miembros de su gabinete, concejales oficialistas de Santa Fe, diputados provinciales y representantes del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales del radicalismo.

Reunión en el Concejo Municipal



Seguidamente, la comitiva legislativa visitó el Concejo Municipal de Rosario, donde mantuvo una reunión de trabajo con concejales y concejalas del bloque Unidos, encabezados por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck.

Del encuentro participaron también los concejales Damián Pullaro, Anahí Schibelbein, Pablo Gavira, Alicia Pino, Manuel Sciutto, Lucas Raspall, Carolina Labayru y Fabricio Fiatti, con quienes se intercambiaron aportes y miradas sobre la futura ley, resaltando la importancia de fortalecer la autonomía municipal y mejorar las herramientas de gestión local.