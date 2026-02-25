Juegos Suramericanos: las obras del CARD en Santa Fe avanzan a ritmo sostenido

Funcionarios provinciales y atletas santafesinos recorrieron los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe, donde el Gobierno Provincial construye un estadio multipropósito y se renueva integralmente la pista de atletismo. Las intervenciones, con una inversión superior a los 12.200 millones de pesos, avanzan dentro de los plazos previstos.

Autoridades del Gobierno Provincial, junto a deportistas santafesinos, recorrieron las obras que se ejecutan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe, en el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en septiembre. Los trabajos comprenden la remodelación integral de la pista de atletismo y la construcción de un estadio multipropósito con capacidad para más de 3.400 espectadores, con una inversión conjunta que supera los 12.200 millones de pesos.



Durante la visita, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, subrayó que la realización de los Juegos Suramericanos motivó una decisión estratégica del gobernador Maximiliano Pullaro para impulsar infraestructura deportiva de gran escala. Además, convocó a deportistas e instituciones a apropiarse de los nuevos espacios y adelantó que se realizarán recorridas con distintas entidades. “Esto es por y para los santafesinos: si bien los Juegos marcarán un antes y un después para la provincia y el país, lo más importante será el legado”, afirmó.



Obras en marcha

El subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, informó que los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos e incluso por encima de la curva planificada en algunos frentes.



La pista, con más de cuatro décadas de uso, será completamente renovada para su homologación internacional. Se colocará un solado sintético de alta prestación Clase 1, conforme a las especificaciones técnicas de World Athletics. Además, se construirá una pista secundaria de calentamiento y se renovarán las áreas de salto en largo, triple y en alto, garrocha y obstáculos, junto con las zonas de lanzamiento de bala, jabalina, disco y martillo.

El proyecto incluye una tribuna para 900 personas, cabinas sanitarias, depósitos para implementos deportivos y la infraestructura necesaria para la medición electrónica de tiempos y marcas. La inversión destinada a esta obra asciende a 3.974.674.664,14 pesos. Condal precisó que el avance oscila entre el 45% y el 50%.

Características del estadio

En paralelo, el Gobierno Provincial construye un microestadio con capacidad para 3.472 espectadores y 74 posiciones para prensa, concebido para albergar disciplinas olímpicas bajo techo y múltiples actividades recreativas, culturales y educativas. La obra cuenta con un presupuesto de 8.294.792.103,87 pesos. “El estadio presenta un avance cercano al 45 %. Estamos por iniciar el techado con la colocación de paneles de cubierta; luego se ejecutará el piso de hormigón y se avanzará en terminaciones en la cabecera oeste, donde se concentran vestuarios y áreas funcionales”, detalló Condal. Asimismo, destacó que las diez obras que se ejecutan en la provincia para los Juegos registran avances de entre el 45 % y el 55 %.



El funcionario también resaltó la construcción del Bulevar Tacca, de acceso al CARD, una obra largamente postergada que mejorará la conectividad del predio y beneficiará a toda la zona.

Infraestructura con legado deportivo

El exgarrochista Germán Chiaraviglio, integrante de la Mesa Directiva del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente de la Comisión de Atletas, celebró el impacto de las obras: “Los atletas están felices”, afirmó, aunque subrayó la importancia de pensar en el legado para las próximas generaciones y en el uso comunitario de las instalaciones. Destacó, además, el abanico de oportunidades que ofrecerá contar con infraestructura de nivel internacional para el alto rendimiento y el deporte recreativo.

De la recorrida participaron también el secretario de Deportes, Fernando Maletti; la subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Rodríguez Mesón; el presidente del Concejo local, Sergio Basile, y deportistas de diversas disciplinas.

Juegos Suramericanos 2026

Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países. Se prevé la asistencia de más de dos millones de espectadores y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.



De cara al evento, el Gobierno Provincial ejecuta una inversión estimada en 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana en las tres sedes. Las obras incluyen estadios multipropósito, centros acuáticos, pistas de atletismo y villas deportivas, que conformarán un legado permanente para el desarrollo del deporte santafesino.