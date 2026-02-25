Cotelvo: Fallecimiento de Jose Ignacio “KIKO” Lezcano, a los 66 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Jose Ignacio “KIKO” Lezcano a los 66 años.

Sus restos son velados en Sala Nº2 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.

Sepelio miércoles a las 11:30 hs., en Cementerio Municipal.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Jose Ignacio “KIKO” Lezcano , que en paz descanse.

