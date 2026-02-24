San Antonio de Obligado: Jorge Ale habló sobre la realidad comunal y el impacto social

En una entrevista exclusiva concedida en la mañana del martes 24 de febrero al programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el presidente comunal de San Antonio de Obligado, Jorge Ale, realizó un análisis profundo sobre el funcionamiento de la comuna, la situación económica actual y el fuerte incremento en la demanda social, especialmente en materia de salud.

Una administración ordenada, pero con fuerte presión social

Ale fue claro: “La comunidad de San Antonio está como está el país, con dificultades, pero siempre saliendo adelante”.

Durante el verano, la actividad se sostuvo principalmente a través del complejo y la pileta comunal, mientras que la administración permaneció cerrada aproximadamente un mes y medio por el período de vacaciones del personal, manteniendo únicamente la atención de urgencias.

El mandatario explicó que esta modalidad permite ordenar cuentas, cancelar compromisos pendientes de noviembre y diciembre y comenzar el año con equilibrio financiero. Actualmente, la comuna maneja un presupuesto cercano a los 70 millones de pesos mensuales, con empleados y proveedores al día y prácticamente sin deuda.

En cuanto a la coparticipación, señaló que se mantiene en niveles similares a diciembre, sin aumentos, aunque existe preocupación por una posible caída como la ocurrida el año pasado.

La salud, prioridad absoluta: del 12% al 25% del presupuesto

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el crecimiento exponencial del gasto en salud.

Hace algunos años, el presupuesto destinado a este rubro representaba entre el 12% y el 13%; hoy oscila entre el 23% y el 25% del total.

El mayor costo está vinculado a los traslados sanitarios, principalmente hacia Villa Ocampo y Reconquista, con uno o dos viajes diarios en muchos casos. Cada traslado a Reconquista ronda entre 90 y 100 mil pesos, generando un impacto significativo en las arcas comunales.

Ale remarcó que muchas coberturas sociales —incluido PAMI— no cubren la totalidad de las prestaciones, obligando a la comuna a asistir económicamente a vecinos que, incluso teniendo empleo, no pueden afrontar cirugías o tratamientos cuyos costos hoy alcanzan cifras millonarias.

Como ejemplo, recordó que en 2020 un sepelio costaba 30 mil pesos y el subsidio por fallecimiento era de 15 mil. Actualmente, el subsidio se mantiene en 15 mil pesos, mientras que el costo del servicio ronda el millón o millón cien mil pesos.

“Pobres contra pobres”: el dilema social

El presidente comunal describió una realidad compleja en una localidad de alrededor de mil familias y más de cuatro mil habitantes, donde apenas un 20% cuenta con empleo estable.

“Hay familias que nunca pidieron ayuda en 14 años y hoy vienen por primera vez”, expresó, graficando la tensión social que obliga a la gestión a equilibrar recursos entre quienes históricamente fueron asistidos por el Estado y quienes hoy, pese a tener trabajo, no logran cubrir necesidades básicas.

Empleo público, salarios y el debate estructural

Ale también abordó el debate salarial y la distribución presupuestaria provincial. Señaló que los sueldos han caído en términos reales, pero sostuvo que cualquier aumento debe estar respaldado por recursos genuinos.

Planteó además desigualdades dentro del propio Estado, cuestionando que tareas similares tengan remuneraciones muy diferentes según el ministerio al que pertenezcan.

En materia educativa, advirtió que tras 40 años de democracia los conflictos gremiales no han logrado mejorar la calidad del sistema y llamó a una autocrítica tanto de la dirigencia política como del empleo público en general.

El fenómeno Milei y el enojo social

En el tramo final de la entrevista, el jefe comunal reflexionó sobre el malestar ciudadano: “El enojo no es solo con la dirigencia política; también es con el portero que no cumple, con el policía que no aparece, con el médico o el enfermero que no responde”, sostuvo.

En ese marco, vinculó ese descontento con el crecimiento político del actual presidente Javier Milei, señalando que el discurso crítico hacia “la casta” y el empleo público encuentra eco en una sociedad golpeada por la crisis económica.

Una gestión en equilibrio permanente

La exposición de Jorge Ale dejó en claro que la administración comunal enfrenta un escenario complejo, donde la prioridad es la salud y la contención social, con recursos limitados y demandas crecientes.

En una localidad pequeña donde todos se conocen, la gestión diaria implica decisiones difíciles y un delicado equilibrio entre números y humanidad.