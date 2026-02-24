La Municipalidad de Suardi y el Gobierno Provincial instrumentan Ayuda para trabajadores de “Verónica”

El senador Felipe Michlig expresó su solidaridad con los trabajadores y sus familias y ratificó el compromiso de continuar gestionando para encontrar una solución definitiva que permita la reactivación de la planta y la preservación de las fuentes de trabajo.

En la sala de conferencias de la Municipalidad de Suardi “Oswaldo Pinetti” se desarrolló un encuentro de prensa para informar sobre la situación laboral que atraviesa la empresa Verónica, que afecta a 70 trabajadores locales. La misma fue encabezada por el intendente Leandro Gastaldi, por el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González.

También estuvieron presentes en la mesa el secretario de Gobierno Alejandro Bianco, la secretaría de Hacienda y Producción Jimena Lingua y el director de Producción Martín Borgogno.

Medidas anunciadas

-La continuidad del servicio eléctrico, garantizada mediante gestiones ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE), evitándose cortes por falta de pago..

-Entrega de 200 módulos alimentarios, distribuidos por los delegados equitativamente entre los trabajadores, la cual ya fue efectuada.

-Una asistencia económica directa para los empleados con domicilio en Suardi, consistente en tres entregas de $150.000, totalizando $450.000 por trabajador, a realizarse durante la presente semana, a los 15 días y a los 30 días.

Asimismo, el intendente informó que se mantuvo comunicación con los intendentes de Brinkmann y Morteros para que los trabajadores domiciliados en esas localidades también reciban acompañamiento social acorde a cada realidad.

Un conflicto que viene desde el año 2024

El intendente Gastaldi realizó un repaso del conflicto, señalando que “la problemática ya estaba presente en 2024 y que se profundizó durante 2025, llegando hoy a una situación crítica en 2026”. Subrayó que, a pesar de llevar apenas 70 días de gestión, el Gobierno Municipal actuó de manera inmediata junto al Gobierno Provincial para acompañar a los trabajadores y sus familias.

Gastaldi destacó el respaldo permanente del senador Felipe Michlig y del diputado Marcelo González, así como del Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, poniendo en valor un modelo de gestión con un Estado presente y cercano.

Ausencia del Gobierno Nacional

Por su parte, el senador Felipe Michlig remarcó “la falta de respuestas del Gobierno nacional, señalando que mientras se pierden miles de puestos de trabajo en el país, son los gobiernos provinciales y locales los que deben afrontar en soledad las consecuencias de la crisis».

En el mismo sentido se expresó el Intendente Gastaldi señalando que “el Estado provincial y el Estado municipal están presentes, mientras que el Gobierno nacional se encuentra ausente ante este tipo de conflictos laborales que afectan directamente a los trabajadores y a la producción».

“Es necesario encontrar una solución de fondo”

Michlig insistió en “la necesidad de que la empresa encuentre una salida, ya sea mediante la continuidad de la actual gestión o a través de la transferencia de la titularidad, permitiendo la reactivación de la planta y la preservación de las fuentes de trabajo”.

Finalmente, contextualizó la situación macro-económica indicando que “en la provincia de Santa Fe cerraron alrededor de 1.500 pymes, con una pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo, mientras que a nivel nacional se registran más de 200.000 empleos perdidos y más de 15.000 empresas cerradas”.