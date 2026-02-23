Villa Ocampo: Se realizó el Encuentro Musical en la Plaza San Martín con gran participación

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante el pasado viernes 20 de febrero el Encuentro Musical en la Plaza San Martín , propuesta cultural que reunió a vecinos y vecinas en una noche dedicada al talento local.

El evento, que había sido reprogramado, se desarrolló a partir de las 20:00 horas y contó con la participación del grupo Cairos, artistas invitados y Crescendo Espacio Musical , quienes ofrecieron un espectáculo variado que fue acompañado por un importante marco de público.

La jornada se vivió en un clima familiar y distendido, donde la comunidad pudo disfrutar de la música al aire libre, fortaleciendo los espacios públicos como ámbitos de encuentro, integración y participación ciudadana.



Desde el municipio se destacó la importancia de generar este tipo de iniciativas culturales que promueven el desarrollo artístico local y consolidan la plaza como punto de reunión para las familias ocampenses.

La Municipalidad agradece a los artistas, organizadores y vecinos que acompañaron la propuesta, reafirmando el compromiso de continuar impulsando actividades culturales abiertas y gratuitas para toda la comunidad.