Las Toscas: Aprehenden a un joven por tenencia de estupefacientes

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 20 de febrero de 2026 en la ciudad de Las Toscas, en el marco de una causa por tenencia de material estupefaciente en infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16.20 horas, cuando personal de la Patrulla Urbana Zona Norte realizaba tareas de control en calle 53, en un camino rural. En ese contexto, los efectivos procedieron a la identificación de un joven y, tras la requisa personal, hallaron entre sus prendas una caja de cartón de color rojo y blanco con la inscripción “Pier”.

En el interior de la caja se encontraron cuatro envoltorios que contenían una sustancia de apariencia blanquecina pulverulenta, compatible con material estupefaciente. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del individuo.

Posteriormente, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pruebas de campo correspondientes utilizando reactivo Scott, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína. Se procedió al secuestro de cuatro envoltorios de nylon transparente con la sustancia mencionada y se dio intervención al Servicio Público de la Defensa Penal, quedando la causa a disposición de la justicia competente.