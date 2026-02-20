UPCN aceptó la propuesta salarial del Gobierno Provincial para el primer semestre de 2026

El gremio de la administración central avaló la oferta paritaria tras una votación de afiliados. La propuesta incluye una recomposición del 3 % por 2025 (con el proporcional del medio aguinaldo), un incremento del 12,5 % hasta junio y un mínimo garantizado de $170.000 mensuales para los salarios más bajos desde febrero.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe recibió la aceptación formal de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe a la propuesta de política salarial presentada en la Comisión Paritaria Central para el período enero–junio de 2026.



La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, luego de un proceso de votación online entre afiliadas y afiliados activos. El resultado arrojó un 56 % de aceptación a la oferta oficial.



La propuesta presentada por la Provincia contempla una recomposición del 3 % correspondiente al desfasaje del segundo semestre de 2025, que incluye el proporcional del aguinaldo, y un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.



Además, se establece un mínimo garantizado de aumento de $ 75.000 para enero (a abonarse por planilla complementaria) y, desde febrero y hasta junio, un piso mensual de $ 170.000, asegurando que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.



La oferta incluye también mejoras específicas para sectores con funciones esenciales. El suplemento de asistentes escolares se incrementa en un 100 %, pasando de $ 75.000 a $ 150.000, lo que eleva el aumento de bolsillo a aproximadamente $2 40.000 desde febrero. En el ámbito de salud, los asistentes hospitalarios recibirán incrementos de hasta el 50 % en suplementos, pudiendo alcanzar el 100 % en el caso de enfermeros profesionales, con subas que oscilan entre $260.000 y $310.000 según funciones y carga horaria.



Asimismo, se dispusieron mejoras en suplementos y guardias para trabajadores del nuevo Sistema Penal Juvenil, dependientes de la Secretaría Penitenciaria y del área de Niñez.