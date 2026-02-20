Inversión y empleo: Provincia venderá terrenos públicos en desuso a empresas para fomentar la producción

Son más de ocho terrenos, en 51.600 metros cuadrados ubicados en el Parque Industrial de Sauce Viejo, en el departamento La Capital. Con el dinero recaudado se comprarán caños para el plan de gasoductos de la Provincia. La licitación inicia el 16 de marzo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció este viernes la venta de terrenos públicos actualmente en desuso que serán destinados al sector privado con el objetivo de generar empleo y nuevas oportunidades productivas. Son 51.600 metros cuadrados distribuidos en ocho lotes ubicados dentro del Parque Industrial de Sauce Viejo (Ruta N°11, KM 455, departamento La Capital) que serán licitados a través de un proceso que comenzará el 16 de marzo próximo. Los fondos provenientes de la venta de estos lotes se destinarán a infraestructura energética, en particular al plan de gasoductos que impulsa la Provincia.

La iniciativa incluye además beneficios fiscales, reafirmando el compromiso de la gestión de Maximiliano Pullaro de transformar recursos públicos en motor de inversión y trabajo.

Círculo virtuoso para la producción

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, detalló que “se regularizó la titularización de ocho lotes que pertenecían a la Provincia y se decidió venderlos al sector privado, que es el que nos puede ayudar en las inversiones y a generar empleo”, y aclaró que este proceso “se va a hacer de manera transparente a través de una licitación pública, vamos a poner a disposición de los interesados todas las bases y condiciones. Hay cuatro lotes de grandes superficies para industrias estratégicas, y hay otros cuatro que pueden adaptarse a distintos proyectos productivos”.



Luego, el funcionario aclaró que “con esta venta no buscamos algo inmobiliario, lo que queremos es que el sector privado aproveche estas tierras y lo recaudado por la venta de estos terrenos será puesto a disposición para la compra de infraestructura energética, caños de gas para continuar el desarrollo del Plan de Gasoductos. Es un círculo virtuoso a favor de la producción”.



Finalmente, el ministro indicó que “el 16 de marzo vamos a empezar el proceso de licitación de estos lotes con la publicación de bases y condiciones y días de visitas para quienes estén interesados en conocer los lotes, ver las dimensiones y la ubicación”, y explicó que un comité de evaluación analizará las propuestas para determinar a quiénes se otorgan esas parcelas. También aclaró que quienes adquieran esos lotes tendrán la obligación de tener operativo el proyecto productivo en el término de dos años, “para que esto no sea una especulación inmobiliaria. Si eso sucediera no va a contar nunca con la escritura y se le quita la tenencia del lote”, concluyó Puccini.



Proceso licitatorio

Se ponen a disposición 51.688,77 metros cuadrados de suelo industrial, organizados en ocho lotes de distintas superficies, destinados exclusivamente a proyectos productivos. La convocatoria establece un valor mínimo de referencia de 90.000 pesos por metro cuadrado, definido como valor sugerido de mercado, que funcionará como base objetiva para la recepción de las ofertas económicas, con lo cual se estima que por estas parcelas se recaudará un valor mínimo global de $ 4.651.989.300.



El criterio de selección priorizará las propuestas que ofrezcan el mayor valor total por metro cuadrado, conformando un orden de mérito sin discrecionalidad. El régimen contempla plazos de 30 días para la presentación de documentación complementaria, 15 días hábiles para la evaluación final y posterior adjudicación mediante resolución oficial.



Una vez adjudicados los lotes, las firmas deberán iniciar las obras dentro de los seis meses y poner en marcha el proyecto productivo en un plazo máximo de dos años, bajo seguimiento y control permanente de la Provincia.



Suelo con destino industrial

El secretario de Desarrollo Industrial de la Provincia, Guillermo Beccani, manifestó que “es un hito poner a disposición del sector privado tierras públicas que no tenían un destino productivo en este parque industrial, uno de los más emblemáticos de los 56 con que cuenta la Provincia”.



Mientras, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, agradeció al gobierno por esta iniciativa: “Estas son tierras que estuvieron durante décadas sin uso, y valoramos las gestiones para dar un punto final a todos los trámites escriturales y burocráticos necesarios para volver a darle un destino industrial a ese suelo”, y agregó que “hoy nuestra región no tiene muchas alternativas para la radicación de nuevas empresas. Entonces, en ese contexto, se valora muchísimo que tengamos estos lotes a disposición”.



Del acto participaron también la vicepresidenta de la Unión Industrial de Santa fe (UISF), Paula Rodeles; el director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto; el presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial Sauce Viejo, Ángel Francisco Poma Re; y el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, entre otros.