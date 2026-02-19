Villa Ocampo: 51° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la apertura del 51° Período de Sesiones Ordinarias.

El acto se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a las 20:30 horas, en la sede institucional del cuerpo legislativo local.

Durante la ceremonia, el intendente municipal, Prof. Cristian F. Marega, brindará su mensaje anual ante el Cuerpo Legislativo, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756.

Desde el Concejo destacaron la importancia de este acto para la vida democrática de la ciudad e invitaron a la comunidad a acompañar y dar difusión a este acontecimiento institucional.