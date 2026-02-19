Provincia abonará el complemento educativo para la compra de útiles escolares

El Gobierno Provincial abonará este viernes 20 de febrero el importe correspondiente al complemento educativo para los hijos de los empleados estatales que se encuentren en edad escolar. La medida abarca a 31.000 trabajadores y alcanza a 60.000 chicos que cursan nivel inicial, primario y secundario.

El aporte complementario “Complemento Útiles”, anunciado días atrás por el Gobierno Provincial, se pagará el viernes 20 de febrero. Los empleados estatales con hijos en edad escolar, percibirán por planilla complementaria el pago de $ 33.000 por hijo. La inversión alcanza los $ 2.000 millones.



“Una de las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es la educación, por lo que Complemento Útiles es una herramienta más de las que dispone el Gobierno de la Provincia para acompañar a los trabajadores estatales con un importe para comprar un kit escolar”, resaltó en el anuncio de la medida la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.



El aporte será percibido por todos los agentes que reciben por recibo de sueldo la ayuda escolar, por los hijos que tengan registrados e informados al momento que comenzaron su formación educativa en el nivel inicial. Quienes por distintos motivos no lo hayan informado, podrán hacerlo en sus áreas administrativas correspondientes y cobrar el aporte el mes siguiente.

“Equipate para el Cole”

Por otra parte, la Provincia de Santa Fe presentó en la última semana “Equipate para el cole”, el programa que ofrece una canasta escolar a precio de referencia y con facilidades de pago para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, como parte de “Acuerdo Santa Fe”.



El contenido del kit, por $ 32.500, incluye una mochila y más de 20 artículos escolares definidos a partir de consultas con docentes de grado, con el objetivo de cubrir los elementos básicos que se exigen en los primeros años de la escuela primaria. Además, la compra puede financiarse en hasta seis cuotas sin interés a través del Banco de Santa Fe, Billetera Santa Fe, Banco Municipal y Banco Macro.



Estos Kit estarán vigentes hasta mediados de marzo y pueden encontrarse en más de 150 librerías de toda la provincia. El listado de comercios adheridos se encuentra disponible en el sitio oficial http://www.santafe.gob.ar/preciossantafe.