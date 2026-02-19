Las Toscas: Pago del Boleto Educativo Rural

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, informa a la comunidad los días y establecimientos correspondientes al pago del Boleto Educativo Rural.

Días de pago:

Viernes 20 de Febrero

Sábado 21 de Febrero



Horario: de 16 a 18:30 horas



Lugar: Caja de la Municipalidad de Las Toscas

Requisito: DNI



El Boleto Educativo Rural es un beneficio que permite a estudiantes, docentes y asistentes escolares trasladarse diariamente a establecimientos educativos rurales, mediante un medio de transporte acordado con el Municipio o Comuna.

¿Quiénes pueden acceder?



Alumnos/as regulares, docentes y asistentes escolares de niveles inicial, primario, secundario o superior que asistan o trabajen en establecimientos ubicados en zonas rurales.