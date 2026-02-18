Las Toscas: Detienen a un joven por robo calificado tras un operativo conjunto

Un operativo policial realizado en la tarde del 17 de febrero de 2026 en la ciudad de Las Toscas culminó con la aprehensión de un joven mayor de edad, señalado como presunto autor de varios hechos delictivos en la localidad.

El procedimiento, llevado a cabo alrededor de las 19.50 horas, contó con la participación de personal de la Comisaría V, la Patrulla Urbana Zona Norte de la Unidad Regional IX y la Policía de Investigaciones (PDI).

La detención se enmarca en una causa por robo calificado, vinculada a una denuncia radicada por una mujer mayor de edad. La misma manifestó que en horas de la mañana su pareja se dirigió al campo que poseen sobre el arroyo Palometa, en zona rural de Las Toscas, y constató que dos puertas de madera de grandes dimensiones habían sido violentadas.

Al ingresar a la vivienda, advirtieron la faltante de mercaderías varias y utensilios de cocina. En la denuncia, la mujer también aportó datos sobre quién podría ser el presunto autor del hecho, lo que permitió orientar la investigación.

Tras las tareas investigativas y el despliegue del operativo conjunto, se logró la aprehensión del joven señalado, quedando a disposición de la justicia mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho.